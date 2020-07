Unfall bei Waldmünchen In einer Linkskurve – Motorradfahrer stürzt und wird mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 18. Juli, gegen 15.10 Uhr, befuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern die Staatsstraße 2154 von Lengau her kommend in Richtung Waldmünchen. In einer starken Linkskurve kam der mittlere der drei Kradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz.