16.000 Euro Schaden Mehrere Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B8 nahe Mötzing

Eine 26-jährige Fiat-Fahrerin aus dem Landkreis Straubing-Bogen übersah am Samstag, 18. Juli, gegen 13.20 Uhr, auf der Bundesstraße B8 zwischen Rain und Schönach zwei Pkws, die verkehrsbedingt vor ihr halten mussten, und fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit hinten auf.

Mötzing. Hierbei wurde der vor ihr stehende VW Golf, besetzt mit drei jungen Leuten aus Straubing, auf einen Ford C-Max, besetzt mit einem 60-jährigen Amberger, seiner Ehefrau und den beiden Enkeln (drei und fünf Jahre) aufgeschoben. Sämtliche Fahrzeuginsassen begaben sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung, wurden aber nach ersten Erkenntnissen – wenn überhaupt – nur leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.