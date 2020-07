Aus Unachtsamkeit Pkw überschlägt sich – 49-Jährige leicht verletzt

Am Donnerstag, 16. Juli, gegen 18.30 Uhr, kam es bei Waldmünchen auf der Staatsstraße zwischen Katzbach und Balbersdorf zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Fahrerin leicht verletzt wurde.

Waldmünchen. Eine 49-Jährige aus dem Altlandkreis Waldmünchen war mit ihrem Hyundai in Richtung Cham unterwegs, als sie kurz vor Klingelmühle aus Unachtsamkeit aufs Bankett geriet, schleuderte und sich in einer angrenzenden Wiese überschlug.

Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden, am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, der Wagen hatte einen Wasserdurchlass zertrümmert und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Bei der Absicherung des Unfalls mussten durch die eingesetzten Beamten mehrere vorbeifahrende Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie trotz Warndreieck und weithin sichtbarem Blaulicht ihre Geschwindigkeit nicht drosselten und die Unfallstelle nahezu unbeeindruckt passierten.