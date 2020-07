50 erntereife Pflanzen Ermittler der Kriminalpolizei finden Cannabisaufzuchtanlage

Foto: 123rf.com

Durch Ermittlungen in einem anderen Fall geriet ein 28-jähriger Regensburger aus dem südlichen Landkreis Regensburg in den Fokus der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung am Donnerstag, 16. Juli, stießen die Ermittler auf eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Dort waren knapp 50 erntereife Pflanzen und rund 70 kleine Setzlinge.