Zwei Autobesitzer, die jeweils über Nacht ihre Fahrzeuge im Freien geparkt hatten, haben Schäden an ihren Fahrzeugen zu beklagen, die durch unbekannte Täter mutwillig verursacht wurden.

Pielenhofen/Hemau. Die Taten ereigneten sich in den letzten Tagen in Pielenhofe in der Angerstraße und in Hemau-.aufenthal in der St.-Ottilienstraße. In beiden Fällen wurde die Karosserien erheblich verkratzt. Im ersten Fall beläuft sich der Schaden auf circa 3.000 Euro, im zweiten Fall auf circa 1.500 Euro.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der PI Nittendorf unter der Telefonnummer 09404/ 9514-0 in Verbindung zu setzen.