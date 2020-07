Zeugen gesucht Außenspiegel eines Lkws abgefahren und einfach aus dem Staub gemacht

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Dienstag, 14. Juli, gegen 12 Uhr, touchierten zwei sich entgegenkommende Lkw an den linken Außenspiegeln auf der Staatsstraße 2125 zwischen Kruckenberg und Wiesent, wodurch bei einem der Fahrzeuge, ein Lkw der Marke Daimler Chrysler, der in Richtung Wiesent unterwegs war, der Außenspiegel abgefahren wurde.