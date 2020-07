Keine Verletzten Bedrohungslage in Hemau – SEK kann 51-Jährigen festnehmen

Foto: Alexander Auer

Am Dienstagnachmittag, 14. Juli, kam es in Hemau in Folge einer Bedrohungslage zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 51-jähriger Mann durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen wurde. Dabei wurde niemand verletzt.