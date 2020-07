Am Dienstagnachmittag, 14. Juli, hat sich auf der Autobahn A93 bei Königswiesen ein schwerer Unfall ereignet.

Regensburg. Nach ersten Angaben ist in Fahrtrichtung Weiden ein Lkw umgekippt, zwei Personen wurden verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Weiden für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt, so das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg.

Weitere Infos liegen uns noch nicht vor, wir berichten nach!