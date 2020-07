Mit Geldstrafe abgewendet 30-Jähriger trinkt in Cham öffentlich Alkohol – Polizeibeamte stellen Haftbefehl fest

Ein 30-jähriger Chamer wurde am Montag, 13. Juli, um 17.15 Uhr, in der Hans-Eder-Straße in Cham einer Kontrolle unterzogen, da er gegen die Stadtsatzung bezüglich des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit verstieß.