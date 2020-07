Hinweise erbeten Unbekannte brechen Lkw auf und zapfen Diesel ab

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen, 11. bis 13. Juli, machte sich ein unbekannter Täter in der Hofer Straße in Regensburg an zwei geparkten Lkw zu schaffen. Bei einem Fahrzeug wurde das Führerhaus aufgebrochen und Gegenstände aus dem Innenraum entwendet. Zudem wurden an beiden Lkw die Tankdeckel geöffnet und Diesel abgezapft.