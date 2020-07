Von einem grünen VW Multivan wurde am Samstag, 11. Juli, im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 13.40 Uhr, der linke Außenspiegel abmontiert und entwendet.

Neutraubling. Das Fahrzeug stand auf dem Kundenparkplatz eines Geschäfts in der Podesamer Straße in Neutraubling. Neben dem Entwendungsschaden in Höhe von circa 200 Euro entstand am Fahrzeug ein Lackschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09401/ 93020 mit der Polizeiinspektion Neutraubling in Verbindung zu setzen.