Zeugen gesucht Unbekannte versuchen in Supermarkt in Velburg einzubrechen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. Juli, gegen 3.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Verbrauchermarkt in der Straße „Zum Pilgram“ in Velburg einzusteigen.