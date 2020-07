Warnbaken überfahren Unfallverursacher haut einfach ab

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 12. Juli, zwischen 2 und 4.23 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Passau im Baustellenbereich kurz nach dem Autobahnkreuz Regensburg in einer Linksverschwenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort auf einer Länge von circa 200 Metern mehrere beleuchtete Warnbaken.