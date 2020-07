Die Polizei ermittelt Dreister Dieb montiert Seitenspiegel ab

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 11. Juli, um 13 Uhr, stellte die Geschädigte ihren grünen VW Multivan auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Podersamer Straße in Neutraubling ab. Als sie circa 40 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite fehlte.