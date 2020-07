Unfall in Pentling Fahrradfahrer prallt gegen geöffnete Fahrzeugtür

Foto: Blazej Lyjak/123rf.com

Am Donnerstag, 9. Juli, gegen 18 Uhr, parkte ein 53-jähriger Pkw-Fahrer unweit der Donaufähre in Matting seinen VW Passat am rechten Fahrbahnrand. Als er zum Aussteigen die Fahrertüre öffnete, näherten sich von hinten zwei Fahrradfahrer mit ihren E-Bikes und es kam zum Unfall.