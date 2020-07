Eingeliefert Nackter Mann auf der B20 unterwegs

Foto: 123rf.com

Eine Frau meldete der Polizei am Donnerstagabend, 9. Juli, kurz vor 21 Uhr, einen nackten Mann, der in der Kreuzkirchstraße in Furth im Wald in Richtung Friedhof marschiert. Bis die Polizeistreife eintraf, war der Mann bereits auf der vielbefahrenen Bundesstraße B20 in Richtung Chambtunnel unterwegs.