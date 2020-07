Absolut fahruntüchtig Besoffener fährt gegen Carport – hoher Sachschaden

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 9. Juli, gegen 22.50 Uhr, fuhr ein 61-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Seat auf dem Eichertweg in Furth im Wald stadteinwärts. In einer leichten Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen eine Gartenmauer, einen Metallzaun und die Pfeiler eines Carports. Hierbei wurden auch noch die Pkws im Carport leicht beschädigt.