Rauchentwicklung Mann verlässt Wohnung und vergisst Essen auf dem Herd

Foto: 123rf.com

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften wurde am Donnerstagmittag, 9. Juli, in den Lappersdorfer Ortsteil Oppersdorf gerufen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses wollte sich sein Essen zubereiten und stellte hierzu eine Pfanne auf den Elektroherd. Der Mann verließ anschließend seine Wohnung, vergaß dabei aber den eingeschalteten E-Herd und das immer wärmer werdende Essen.