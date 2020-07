Trotz Helm Radfahrer stürzt wegen Splittablagerung und wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Radfahrer zu, der am Donnerstag, 9. Juli, gegen 22.50 Uhr, auf der stark abschüssigen Kreisstraße R17 von Endorf in Laaber Richtung Staatsstraße 2394 unterwegs war. An der dortigen Einmündung rutschte sein Fahrrad wegen Splittablagerung seitlich weg und der 55-jährige Biker stürzte so schwer, dass er trotz getragenem Fahrradhelm bewusstlos auf der Fahrbahn liegen blieb.