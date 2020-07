Zeugen gesucht Täter kann bei Einbruch nichts erbeuten – Kripo ermittelt

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch, 7. bis 8. Juli, versuchte ein bislang unbekannter Täter Beute zu machen, indem er in der Donaustaufer Straße in Regensburg in ein Büro einstieg. Letztlich wurde nichts entwendet.