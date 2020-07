Hinweise erbeten Unbekannter klaut E-Bike im Wert von 1.800 Euro – mit Gepäckträger und Einkaufskorb

Foto: 123rf.com

Über den unversperrten Nebeneingang gelangte in der Nacht von Montag auf Dienstag, 6. auf 7. Juli, ein unbekannter Täter in Beratzhausen in der Föhrenstraße in eine Garage und entwendete ein E-Bike mit Gepäckträger und Einkaufskorb.