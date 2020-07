Arbeitsunfall in Regensburg Lkw-Fahrer verletzt sich bei Ladetätigkeiten schwer

Am Mittwochnachmittag, 8. Juli, gegen 14 Uhr, ereignete sich auf einem Firmengelände im Regensburger Ostenviertel ein Arbeitsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Regensburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 58-jähriger Mann mit Ladetätigkeiten an einem Lkw-Anhängerzug beschäftigt und fiel hierbei alleinbeteiligt aus etwa drei Meter Höhe von einer Leiter auf den Boden. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste nach einer Erstversorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nicht.