Bußgeld und Fahrverbot Betrunkener Rollerfahrer flüchtet in Waldstück – Polizeibeamte müssen zu Fuß hinterher

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 7. Juli, um 20 Uhr, stellten Beamte der Polizeistation Waldmünchen einen Kleinkraftroller auf der Kreisstraße R10 in Waffenbrunn zwischen Balbersdorf und Habersdorf im Gegenverkehr fest. Die Streifenbesatzung wollte den Rollerfahrer einer Kontrolle unterziehen, dazu wurde der Streifenwagen gewendet. Als dieses der Rollerfahrer bemerkte, fuhr er in ein angrenzendes Waldstück.