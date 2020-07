U-Haft Streit um Drogenersatzstoffe eskaliert – die Kripo ermittelt wegen schweren Raubes

Weil ein 26-Jähriger am Dienstagmittag, 7. Juli, an Drogenersatzstoffe kommen wollte, eskalierte eine Streitigkeit. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen schweren Raubes.

Regensburg. Der junge Mann befand sich gegen 12: Uhr in der Hemauerstraße in Regensburg und geriet mit einem zwei Jahre älteren Mann in Streit. Dieser hatte aufgrund eines vom Arzt ausgestellten Rezeptes verschreibungspflichtige Medikamente dabei. Der Aggressor griff den Älteren mit einem Holzstock an und konnte eine Tüte mit Drogenersatzstoffen entwenden. Er begab sich zu Fuß auf Flucht. Im Zuge der Ermittlungen konnte der 26-Jährige aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Bei der Rangelei verletzten sich beide Männer in Form von Schürfwunden leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus erfolgte nicht.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen.