Erwischt Ladendiebin setzt sich betrunken ans Steuer

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 6. Juli, gegen 13.10 Uhr, wurde eine 64-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt in der Regensburger Straße in Donaustauf dabei beobachtet, wie sie Waren im Wert von circa 24 Euro in ihrer Einkaufstasche verstaute. An der Kasse bezahlte sie aber nur die Gegenstände aus dem Einkaufswagen.