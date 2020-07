Vorfahrt missachtet Pkw überschlägt sich und kommt im Maisfeld zum Liegen – eine Person schwer verletzt

Am Mittwochfrüh, 8. Juli, um 6.10 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Tscheche mit seinem Kia in Furth im Wald den gesperrten Hoferauer Weg und übersah beim Abbiegen in den Auwiesenweg den vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 30-Jährigen, die aus Richtung Eschlkam kam. Durch den Zusammenprall überschlug sich der VW und kam im angrenzenden Maisfeld zum Liegen.