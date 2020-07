15.000 Euro Schaden 30-jährige Nissan-Fahrerin kollidiert mit Opel – Nissan schleudert gegen Ampelanlage

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 30-jährige Frau bog am Dienstag, 7. Juli, gegen 7.30 Uhr, mit ihrem Nissan von der Staatsstraße 2144 nach links in die Bundesstraße B15 in Fahrtrichtung Regensburg ein und kollidierte dabei mit einem bevorrechtigten Opel, der von einem 62-jährigen Landkreisbewohner gelenkt wurde. Durch den Aufprall wurde der Nissan noch gegen eine Ampelanlage geschleudert, die am Fahrbahnteiler stand.