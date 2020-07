Weitere Opfer gesucht Sexuell motivierte Übergriffe in der Regensburger Innenstadt – Kripo kann Tatverdächtigen festnehmen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26. Juni, wurde eine junge Frau zwischen Domplatz und Alter Kornmarkt von einem zunächst Unbekannten sexuell genötigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg konnte nun einen 23-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Regensburg. Wie bereits am 26. Juni berichtet, war zunächst eine junge Frau gegen 4 Uhr vom Bismarckplatz kommend über den Neupfarrplatz und Domplatz zu Fuß nach Hause unterwegs, als sie von dem unbekannten Täter zunächst auf dem Weg verbal und schließlich sexuell bedrängt und dabei zu Boden gedrückt wurde. Aufgrund der Gegenwehr und der Hilferufe ließ der Täter von ihr ab. Zeitgleich wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam, worauf der Täter mit seinem mitgeführten Fahrrad in Richtung Dachauplatz flüchtete. Die Frau erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre bis 30 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, sprach gutes Deutsch . Er führte ein schwarzes Fahrrad mit sich und trug einen hellen Kapuzenpullover mit dunklem Aufdruck auf der Vorderseite.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg, konnte ein dringend tatverdächtiger, 23-jähriger Mann am Freitag, 3. Juni, in einer Regensburger Wohnung festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde Haftbefehl erlassen und der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kam es bereits ab Mitternacht am Bismarckplatz zu weiteren sexuellen Belästigungen von jungen Frauen von Seiten des ermittelten Tatverdächtigen. Infolge des ersten Zeugenaufrufs hatten sich drei weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet, die angaben, ebenfalls in der Tatnacht – Donnerstag auf Freitag, 25. auf 26. Juni – sexuell belästigt worden zu sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt nun, ob dem Mann noch weitere Taten zugeordnet werden können. Da er möglicherweise für weitere Straftaten in Frage kommt, bitten die Ermittler der Kriminalpolizei, dass sich mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 melden.