20.000 Euro Schaden Auffahrunfall in Cham mit zwei mittelschwer Verletzten

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 7. Juli, um 17.30 Uhr, ereignete sich in der Werner-von-Siemens-Straße in Cham ein Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Unfallbeteiligte mittelschwer verletzt wurden.