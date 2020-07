Weiterfahrt untersagt Drogentest gibt Hinweise auf Kokainkonsum

Foto: 123rf.com

Am Montag, 6. Juli, um 14.45 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeistation Parsberg auf der Autobahn A3 Richtung Passau auf Höhe der Raststätte Jura-West in Velburg einen dunklen Mercedes mit Offenbacher Kennzeichen. Bei der Verkehrskontrolle an der Rastanlage stellten die Beamten durch einen freiwillig geleisteten Drogentest Hinweise auf einen Kokainkonsum fest.