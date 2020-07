Verkehrsunfall Leichtkraftrad gegen sogenanntes Leichtauto – 16-Jährige leicht verletzt

Am Montag, 6. Juli, um 18.40 Uhr, kam es in Cham im Ortsteil Windischbergerdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Leichtkraftradfahrerin und einem 16-jährigen sogenannten Leichtauto-Fahrer.

Cham. Zum Unfallzeitpunkt wollte die Yamaha--Fahrerin von der Oberspergerstraße kommend nach links in die Straße „In der Point“ einbiegen. Vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne und auch aufgrund eines zu engen Abbiegevorgangs übersah die Fahrerin den ihr entgegenkommenden Ligier-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die 16-jährige Motorradfahrerin wurde dadurch leicht verletzt, begab sich aber selbst zum Arzt, sodass ein Rettungsdienst nicht alarmiert werden musste. Der Ligier-Leichtauto-Fahrer blieb unverletzt. An der Yamaha entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro, am Leichtauto ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Bei einem Leichtauto handelt es sich um ein vierrädriges, motorisiertes Fahrzeug, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h, das mit einem Versicherungskennzeichen und einer Fahrerlaubnis der Klasse AM geführt werden kann.