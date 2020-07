Zwei Verletzte Pkw kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab und überschlägt sich – Lkw baut Folgeunfall

Am Montagmorgen, 6. Juli, gegen 7.25 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A3 bei Barbing zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau/Wiesent und Rosenhof ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw und zwei verletzten Personen.

Barbing. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 41-jähriger Pkw-Lenker zusammen mit einem 33-jährigen Beifahrer die Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg und kam offensichtlich aufgrund Müdigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich anschließend einmal mit dem Pkw und blieb, nachdem er etwa 50 Meter Wildschutzzaun beschädigte, neben der Autobahn auf dem Dach liegen.

Hierbei wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Der Gesamtunfallschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Bergung des total beschädigten Fahrzeuges musste gegen 8 Uhr kurzzeitig die rechte Fahrspur gesperrt werden. Hierdurch staute sich der Verkehr und es kam zu einem Folgeunfall.

Ein 68-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bemerkte das etwa 2,5 Kilometer von der Unfallstelle entfernte aufbauende Stauende zu spät, wich mit seinem Lkw nach rechts aus und kam dabei von der Autobahn ab. Das Sattelzuggespann, das glücklicherweise nicht umstürzte, blieb anschließend in einem angrenzenden Feld liegen. Der Lkw-Fahrer verletzte sich hierbei leicht im Gesicht und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 10.000 Euro. Die Bergung des Lkws übernahm eine Spezialfirma. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es hierdurch nicht. An den Unfallstellen unterstützten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neutraubling und Wörth an der Donau sowie der Autobahnmeisterei Kirchroth.