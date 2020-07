Zeugen gesucht Mehrere Verkehrszeichen im Gemeindegebiet Mintraching demontiert

Im Tatzeitraum zwischen 1. April und Freitag, 3. Juli, wurden durch einen bislang unbekannten Täter an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet Mintraching insgesamt zwölf Verkehrszeichen abmontiert. Die Schilder konnten durch Mitarbeiter der Gemeinde am Glascontainer in der Dorfstraße im Ortsteil Scheuer aufgefunden werden.