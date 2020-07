10.000 Euro Schaden Defekte Bremsen verursachen schweren Unfall

Foto: 123rf.com

Am Montag, 6. Juli, um 23.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Ford-Focus-Fahrer mit seinem 19-jährigen Beifahrer die Staatsstraße 2234 von Parsberg in Richtung Hohenfels. Auf Höhe des Truppenübungsplatzes wollte er nach links zu Tor 5 abbiegen. Hierbei kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Einmündung von der Fahrbahn ab und fuhr in den dahinter befindlichen Erdwall.