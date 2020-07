12.000 Euro Schaden Pkw-Gespann gerät ins Schleudern – Anhänger kippt um und Gemüse wird auf Fahrbahn verteilt

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Sonntagmorgen, 5. Juli, gegen 6 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw mit Einachsanhänger die Autobahn A3 bei Regensburg in Fahrtrichtung Nürnberg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe des Autobahnkreuzes Regensburg nach rechts ins Bankett. Beim Versuch, das Gespann zu stabilisieren und zurück auf die Fahrbahn zu steuern, verlor er die Kontrolle über die Fahrzeugkombination, schleuderte in die Mittelschutzplanke und kam anschließend zum Stehen.