In Psychiatrie eingewiesen Sturzbetrunkener und geistig verwirrter Mann geht mit zwei Äxten auf Partygäste los

Foto: 123rf.com

Deutlich aus dem Ruder lief eine Feier unter Nachbarn in einem Gartengrundstück in Hemau am Samstag, 4. Juli, gegen 22 Uhr. Ein 60-jähriger Mann verließ die Feier und kehrte dann mit zwei Äxten in den Händen schwingend zu der Runde zurück.