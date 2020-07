Hinweise erbeten Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter entfernte an vier Segelbooten, die am Steg des Segelvereins am Drachensee in Furth im Wald liegen, die Sicherungen der Wantenabspannungen. Beim Segeln können sich diese lösen und der Mast dadurch umfallen. Am Freitag, 3. Juli, geriet dadurch ein Segler in Gefahr.