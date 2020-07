Anzeige erstattet Mit falschem Kennzeichen zum TÜV gefahren

Am Freitagnachmittag, 3. Juli, fuhr ein 69-jähriger Further mit einem Wohnanhänger bei einer Kfz-Werkstatt vor, um den TÜV abnehmen zu lassen. Einem Werkstattmitarbeiter fiel dabei auf, dass er zwar den Fahrzeugschein und eine Abmeldebescheinigung in der Hand hatte, jedoch an dem Wohnanhänger ein anderes Kennzeichen angebracht war.