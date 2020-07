17.000 Euro Schaden 55-Jährige bei Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 2. Juli, gegen 16.55 Uhr, fuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin von Miltach in Richtung Bad Kötzting. Auf Höhe Kreuzbach wollte die Frau nach links in die Straße „Oberes Dorf“ abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 31-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies nicht, überholte das im Abbiegevorgang befindliche Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß.