Hinweise erbeten Exhibitionist in Verbrauchermarkt in Bad Kötzting

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 3. Juli, im Zeitraum zwischen 18.40 Uhr und 18.50 Uhr, konnte eine Kundin in einem Verbrauchermarkt in der Lamer Straße in Bad Kötzting beobachten, wie ein circa 50-jähriger Mann sich hinter eine andere Kundin stellte und an seinem aus der Hose hängenden Glied manipulierte. Diesen Vorgang wiederholte er öfter.