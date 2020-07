20.000 Euro Schaden Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 5. Juli, gegen 1.30 Uhr, stellten Beamte der Bundespolizei Waldmünchen einen Pkw der Marke Audi mit bulgarischen Kennzeichen fest, der gerade nach Tschechien ausreisen wollte. Die Streife der Bundespolizei wollte den Pkw zur Kontrolle anhalten. Als der Fahrer das Anhaltesignal bemerkte, floh er in Richtung Untergrafenried in Waldmünchen.