Polizei gibt Tipps Keyless-Go – Diebstahl eines Pkws in Neutraubling

Foto: Olivier Le Moal/123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 1. auf 2. Juli, entwendeten unbekannte Autodiebe zwischen 22 und 7 Uhr in der Leonhard-Deininger-Straße in Neutraubling einen BMW X6 im Wert von rund 60.000 Euro. Das Fahrzeug war mit der drahtlosen „Keyless-Go“-Technik ausgestattet und dürfte durch Missbrauch beziehungsweise Überwindung dieser Technik gestohlen worden sein.