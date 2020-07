3.000 Euro Schaden Betrunkener Radfahrer tippt am Handy rum und fährt gegen Pkw

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein 26-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Dienstag, 30. Juni, um 13.30 Uhr, mit seinem Fahrrad in Neutraubling die Regensburger Straße in Richtung Walhallastraße auf dem dortigen Radweg. Abgelenkt durch das Tippen einer Nachricht auf seinem Mobiltelefon fuhr der Fahrradfahrer gegen einen schwarzen VW Passat, der an der Einmündung Regensburg Straße verkehrsbedingt warten musste.