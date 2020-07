15.000 Euro Schaden Schwerer Verkehrsunfall bei Schwaighausen – 38-Jähriger mittelschwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwochabend, 1. Juli, gegen 22.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße R15 bei Schwaighausen in Lappersdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Landkreisbewohner war mit seinem BMW auf der Kreisstraße R15 von Kallmünz in Richtung Schwaighausen gefahren. Kurz nach der Abzweigung Steinsberg kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, als er gegen einen dortigen betonierten Wasserdurchlass prallte.