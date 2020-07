Hausfriedensbruch Obdachloser Mann klaut Kleidung – Geschädigte zeigen sich großzügig

Am Mittwochmorgen, 1. Juli, stellten Hausbesitzer in Lixendöfering in Schönthal fest, dass im Nebengebäude jemand genächtigt hatte. Zudem entwendete die Person mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von circa 250 Euro.