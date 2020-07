Diebstahl Einbrecher klaut Blutzuckermessstreifen im fünfstelligen Euro-Bereich

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstagmorgen, 30. Juni, zwischen 2 Uhr und 5.20 Uhr, in der der Alten Bahnhofstraße in Roding im Ortsteil Mitterdorf Zugang zu einer versperrten Garage und entwendete dort eine größere Menge Blutzuckermessstreifen.