Kripo bittet um Hinweise Einbruch in ein Ladengeschäft in Regensburg – Bargeld im fünfstelligen Bereich geklaut

Foto: 123rf.com

Von Sonntag auf Montag, 28. auf 29. Juni, brachen unbekannte Täter in der Langobardenstraße in Regensburg in ein Ladengeschäft ein und erbeuteten Bargeld.