Unbekannte haben in der Nähe von Wörth a. D. jede Menge Altreifen illegal entsorgt. Jetzt sucht die Polizei nach den Verantwortlichen.

Giffa. In der Zeit von Sonntag, 28.Juni, bis Dienstag, 30. Juni, wurden in Giffa, am Südufer eines Weihers, rund 40 Altreifen verschiedener Größen und Hersteller, teilweise mit Felgen, illegal abgelagert. Nicht der erste Vorfall dieser Art, wie die Polizeiinspektion Wörth a. D. anmerkt.

Wer Hinweise geben kann, möge sich mit der Polizei in Wörth/Donau unter der Tel.-Nr. 09482/9411-0 in Verbindung setzten.