Zeugen gesucht Zwei Unbekannte zünden Zeitungen und Briefe an und werfen sie in einen Altkleidercontainer

Foto: 123rf.com

Zwei bislang unbekannte Täter entnahmen am Dienstag, 30. Juni, um 2.15 Uhr, aus dem Zeitungsbehälter an der Bushaltestelle in Neumarkt in der Oberpfalz in Höhenberg im Tal an der Almstraße etwa 70 Zeitungen und drei Posttaschen mit privaten Briefen, zündeten diese an und warfen sie in den danebenstehenden Altkleidercontainer. Der Container brannte samt Inhalt völlig aus.