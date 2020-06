Verdächtige Wahrnehmungen Mann schaut sich auf Grundstück um – schwarzer Kombi auffällig

Ein circa 35-jähriger Mann schaute sich am Montag, 29. Juni, um 8.58 Uhr, auf einem Grundstück in Postbauer-Heng verdächtig um. Nachdem er eine Überwachungskamera entdeckt hatte, klingelte er am Wohnhaus und fragte den Bewohner, ob der Wohnanhänger im Garten zum Verkauf stehen würde und wo man generell Wohnanhänger kaufen könne.